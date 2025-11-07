“L’Olimpiade è occasione per mostrare le bellezze del territorio. La stima dei flussi turistici per il periodo febbraio-marzo 2026 attesta 3 milioni di pernottamenti aggiuntivi generati dai visitatori degli eventi olimpici. Un +50% delle presenze turistiche rispetto ai 6 milioni circa di pernottamenti registrati su tutta la Regione nei mesi di febbraio e marzo nel 2024 e 2025, con una percentuale di stranieri che passa da una media del 60% a circa il 75%. Le eccellenze del Made in Italy della Lombardia avranno un’opportunità unica per mostrarsi al mondo”. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, snocciola i dati di previsioni dei flussi turistici previsti per Milano-Cortina 2026, e, nel corso dell’evento l’evento ‘La Lombardia al Centro della sfida Olimpica’, racconta il modello di sviluppo che il grande evento vuole tracciare per la regione.

“I Giochi Olimpici – dice Fontana - sono un esempio del modello di sviluppo adottato in Lombardia, che comprende la capacità di attivare sinergie con soggetti pubblici e privati, la capacità di ascoltare i territori e di tradurre le idee in progetti concreti, col pragmatismo tipicamente lombardo che ci contraddistingue. Le Olimpiadi invernali sono l’occasione per accelerare processi virtuosi già in atto, offrendo la spinta per mettere a terra gli investimenti che riguardano le connessioni verso i territori montani e nell’area milanese”.

L’Olimpiade invernale italiana vuole essere un’eccellenza. E su questo anche il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, concorda. “Sport e grandi eventi rappresentano un binomio indissolubile. Allo stesso modo, grandi eventi e turismo sono strettamente legati, così come turismo e trasporti. Per questo, nella nostra strategia di posizionamento – commerciale ma oggi anche istituzionale – cerchiamo di essere al fianco di tutte le eccellenze che il nostro Paese è in grado di esprimere: culturali, sportive e sociali. I Giochi, naturalmente, sono una di queste eccellenze nazionali, e non potevamo mancare” spiega Pappalardo intervenendo all’evento.

“Con le Olimpiadi confermeremo la grande capacità di fare squadra che ci caratterizza - aggiunge il ministro del Turismo Daniela Santanchè -.I Giochi Olimpici saranno una straordinaria opportunità. Avremo 2,5 miliardi di persone che assisteranno in TV alla cermonia di inaugurazione: una vetrina di enorme impatto in termini di promozione per il territorio. L'evento potrà generare 5 miliardi di investimenti, aiuterà a destagionalizzare il turismo e sarà l'occasione per portare i turisti a visitare anche i luoghi meno noti. Tutto il mondo vuole venire in Italia e anche per questo dobbiamo sempre più essere orgogliosi di essere italiani”.

“L’eredità olimpica – ha concluso il governatore Fontana – si dispiega su vari fronti: valorizza il dialogo tra livelli istituzionali e la governance dove pubblico e privato, montagna e metropoli, condividono la responsabilità delle scelte e della loro efficace attuazione. La Lombardia è una Smart Land capace di unire visione strategica e prossimità alle persone. Andiamo avanti con la sfida di progettare, coordinare e realizzare. Sempre pensando al bene dei cittadini”.