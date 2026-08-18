Estate positiva per il turismo italiano: l’Osservatorio sull’Economia del Turismo di Isnart stima infatti una crescita media del +4,6%. A livello domestico, la domanda italiana si manterrebbe stabile per il 48,7% degli operatori intervistati e in aumento per il 31,8%, segno che le imprese contrastano l’incertezza con maggiore flessibilità nelle prenotazioni, rafforzamento dei canali diretti e consolidamento del mercato di prossimità ed europeo rispetto al log haul.

Le elaborazioni del Centro Studi di Federturismo Confindustria precisano la tendenza, evidenziando circa 16 milioni di italiani in partenza nel mese di agosto e un numero in rialzo significativo di chi programma le ferie a settembre.

Le destinazioni

La maggioranza si dirige nelle località balneari di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, che guidano la stagione con un tasso di occupazione previsto dell’82% e dell’85% a Ferragosto, ma 8 milioni di connazionali scelgono la montagna, con il Trentino-Alto Adige come destinazione di riferimento.

Sul fronte estero, vengono premiate le isole greche e le Baleari; il Mar Rosso riguadagna una certa attenzione, il Nord Europa conquista per le temperature e sul fronte del lungo raggio si fanno notare Giappone, Cina e Sud America.

Infine, a segnalare l’inarrestabile espansione del comparto crocieristico: oltre il 10% degli operatori registra una crescita delle crociere come alternativa al tradizionale pacchetto volo + hotel.