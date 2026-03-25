All’indomani dei risultati del referendum, tramite una nota pubblica di Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio ha chiesto le dimissioni del ministro del Turismo Daniela Santanchè con queste parole: “Giorgia Meloni esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”.

I quotidiani riportano diversi retroscena e affermazioni non confermate, mentre l’opposizione incalza la premier per le dimissioni del ministro e il M5S ha chiesto la calendarizzazione di un loro mozione di sfiducia depositata in mattinata. Il ministro Santanchè non ha rilasciato alcun commento ufficiale e si attende l’evolversi della situazione, mentre il presidente Meloni è intanto in partenza per l’Algeria per una missione istituzionale.