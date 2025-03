Parchi italiani, oltre 500 milioni di investimenti per i prossimi tre anni

Oltre 500 milioni di euro per i prossimi tre anni. A tanto ammonta il piano di investimenti dei parchi italiani per il triennio 2025-2027.

Un impegno figlio di un periodo di particolare vitalità del comparto. “Il settore - ha spiegato a Il Sole 24 Ore Luciano Pareschi, presidente dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani - sta vivendo un ciclo favorevole con investimenti che superano le previsioni. I grandi operatori continuano a trainare il mercato e i parchi diventano delle veree proprie destinazioni turistiche. Anche nelle realtà più piccole vediamo una significativa propensione al rinnovamento con nuove attrazioni e interventi strutturali”.

Tra gli investimenti più corposi quello di Merlin Entertainments che ha recentemente stanziato 24,5 milioni per i 50 anni di Gardaland; e del gruppo spagnolo Parques Reunidos, proprietario di Mirabilandia, che ha messo in campo 20 milioni per la creazione della nuova area tematica ’Nickelodeon land’.

Ci sono poi Caribe Bay, che ha in programma 40 milioni di euro di investimenti per rinnovare le cascate e lo stanziamento di 40 milioni per rinnovare gli spazi con cascate; Leolandia, al lavoro su nuove attrazioni; l’Aquario di Genova e l’Aquafan, su cui Costa Edutainment sta investendo 19 milioni.