Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: pacchetti turistici sostenibili

Il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha ricevuto il secondo rinnovo della Carta europea del turismo sostenibile. Questa riconferma permetterà l'avvio delle attività previste nel quadriennio 2024-2028. Secondo le indicazioni europee, ogni Parco nazionale ha 3 livelli di sostenibilità. L'ultimo è quello che certifica anche i t.o. e i pacchetti offerti.

Da quest'anno, quindi, i visitatori dell'area protetta del Centro Italia, potranno scegliere tra 3 pacchetti turistici la cui filiera è completamente certificata. “Abbiamo messo in piedi 3 offerte che rispecchiano i 3 versanti del Parco - ha dichiarato il presidente Giovanni Cannata -. Una sfida importante per la crescita collettiva di un sistema turistico che comprende le peculiarità del territorio protetto e il rispetto delle regole per la partecipazione attiva alla cultura della conservazione“.

Sono solo 4 i parchi nazionali italiani ad avere avviato il terzo livello della Carta europea del turismo sostenibile.