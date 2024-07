A poche ore dalla colossale cerimonia di apertura dei Giochi olimpici un attacco su più fronti ha colpito tre linee su quattro della rete ad alta velocità che collega Parigi al resto della Francia, per la precisione le direttrici Atlantico, Nord ed Est.

La notizia arriva direttamente da Sncf, che sottolinea come siano stati appiccati volontariamente incendi per danneggiare le strutture ferroviarie, nell’intento di isolare Parigi dal resto della Francia. Gli attacchi sono avvenuti questa notte, a incominciare da un incendio vicino ai binari di Courtalain che ha interrotto il traffico sulla linea dell’Atlantico. Un altro atto doloso segnalato da Sncf, come riporta Corriere della Sera, ha colpito la linea ad alta velocità tra Lille e Parigi, nel settore di Arras, provocando un’interruzione del traffico a partire dalle 5,15. Infine un sabotaggio vicino a Pagny-sur-Moselle ha bloccato anche i treni in direzione Est.

“Non andate in stazione”

Un quarto sabotaggio sulla linea Sud-Est è stato sventato. “Stiamo deviando alcuni treni sulla linea classica, ma dovremo cancellarne un gran numero”, ha dichiarato Sncf, aggiungendo che il blocco si protrarrà almeno fino alla fine della settimana. La Sncf consiglia “a tutti i viaggiatori di rimandare il viaggio e di non andare in stazione”, specificando che tutti i biglietti sono sostituibili e rimborsabili. Una magra consolazione per chi aveva programmato di assistere alla cerimonia di apertura e, invece, resterà bloccato in stazione.

“Condanno fermamente questi atti criminali - ha dichiarato il ministro dei Trasporti Patrice Vergriete su X -, atti che metteranno a rischio le partenze per le vacanze di molti francesi”.

La prefettura di Parigi sta “concentrando la sua forza lavoro nelle stazioni di Parigi”, a seguito del “massiccio attacco” che ha paralizzato la rete TGV, ha dichiarato Laurent Nuñez, prefetto di Parigi. “Stiamo rafforzando i dispositivi di sicurezza, come abbiamo già fatto questa mattina”.

Gli episodi gettano un’ombra sul normale svolgimento dei Giochi e, a questo punto, i timori di altre azioni di disturbo non pare del tutto infondato.

Tra il 24 e il 27 luglio Parigi attende 100mila passeggeri internazionali, il 33% in più rispetto al 2023, con un’affluenza record. Un dato in controtendenza alla luce delle precedenti stime avanzate da Reuters o dal gruppo Air France-Klm, che addirittura teme le Olimpiadi possano comportare un impatto negativo sui propri ricavi di 160-180 milioni di euro fra giugno e agosto.