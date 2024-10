Stiamo diventando un Paese per ricchi? Questa la domanda posta da TTG Italia ad Alessandra Priante, presidente Enit, che ha provato a spiegare la situazione attuale e quali rischi corriamo.

Intanto, secondo Priante, il turismo è un settore economico dove i flussi si spostano molto facilmente. Bisogna infatti porre grande attenzione al rapporto qualità-prezzo (che pare sfuggito di mano in alcune aree d’Italia n.d.r.) . “Quindi attenzione a usare i prezzi per fare cassa”.

Per poi spiegare le strategie di Turespaña che vanta un alto tasso di ‘retention’. “Bisogna consolidare i flussi, non spremerli per farli fuggire verso una meta (tipo Spagna) che li trattiene per 10 anni , ha detto ancora la massima carica Enit.

Si torna così all’inizio dell’articolo e si comprende che è necessario fare molta attenzione e sperare che nel 2025 i prezzi del ricettivo restino sotto il livello di guardia. Magari investendo di più sui servizi che funzionano, smettendo di parlare ogni giorno dei problemi di overtourism nelle grandi città. Perché, come dice Priante, forse è giunto il momento “di smettere di usare questa parola così generica e negativa”.

L’intera intervista la potete leggere a questo link. r.v.