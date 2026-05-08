Un totale di 102 domande per un ammontare complessivo di agevolazioni richieste pari a circa 80,8 milioni di euro: questi i numeri in chiusura dello sportello per la presentazione delle istanze relative all’incentivo “Staff House – Titolo II” del Ministero del Turismo, ovvero il primo “piano casa dei lavoratori del settore” (le domande sono ora in fase di valutazione da parte di Invitalia).

L’intervento, volto a sostenere la riqualificazione degli alloggi destinati ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ha riscosso un successo tale che le risorse richieste eccedono di ben 26,8 milioni di euro i 54 milioni di dotazione finanziaria.

“Il successo della misura dimostra che il Ministero del Turismo ha saputo intercettare e rispondere a un bisogno reale delle imprese del settore, proseguendo sulla strada giusta per sostenere la competitività e la sostenibilità del sistema turistico nazionale – ha dichiarato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi –. Siamo soddisfatti dell’alto tasso di partecipazione delle aziende e continuiamo a lavorare per ascoltare e soddisfare le esigenze del comparto. Anche per questo nell'ultimo piano casa varato dal Governo è stata data attenzione ai lavoratori dell'industria turistica”.

Da chi arrivano le richieste

La misura, il cui valore complessivo dei piani di investimento supera i 149 milioni di euro, ha intercettato in prevalenza le piccole e medie imprese (66% delle domande) e le microimprese (22%). La distribuzione geografica evidenzia una partecipazione sull’intero territorio nazionale, con una naturale concentrazione nelle Regioni a più consolidata vocazione turistica.

Il Trentino-Alto Adige è la Regione più attiva, con il 25% delle domande, 39,9 milioni di euro di investimenti previsti e 21,8 milioni di agevolazioni richieste. Seguono il Veneto (13% delle istanze, 17 milioni di investimenti, 9 milioni di agevolazioni) e la Campania (11%, 16,4 milioni di investimenti, 10 milioni di contributi richiesti).