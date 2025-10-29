Piemonte: bando da 1,5 milioni di euro per la promozione turistica

Il Piemonte investe sul turismo. Sulla piattaforma regionale è stato pubblicato un bando da 1,5 milioni di euro, volto a sostenere i progetti di promozione turistica 2025 e 2026 delle Atl regionali.

Fortemente voluto dall’assessore al Turismo della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, il bando resterà aperto fino al 25 novembre.

Le Atl che decideranno di partecipare potranno presentare fino a 2 progetti, singolarmente o in partenariato.

Si tratta, ha riferito Bongioanni all’agenzia di stampa Askanews, del “primo bando che va nella direzione programmatica che ho sempre indicato: unire e sviluppare in modo coordinato e armonico progetti di promozione e commercializzazione che sappiano unire turismo, sport e outdoor, enogastronomia ed enoturismo, natura e parchi, e sviluppare anche un asset importante come il turismo business, per valorizzare le nostre eccellenze e raggiungere nuovi segmenti di domanda e nuovi mercati. Per la prima volta - ha continuato - il bando indica priorità strategiche che operano in sinergia e coerenza con gli indirizzi previsti dalla programmazione nazionale: una direzione che permetterà ai progetti di accedere anche alle risorse ministeriali messe a disposizione dal Funt, il Fondo Unico Nazionale Turismo”.

I soggetti che saranno ammessi ai finanziamenti regionali potranno beneficiare di una copertura fino all’80% del costo previsto (fino all’85% nei casi di partenariato). Le agevolazioni massime previste (per cui è richiesto un impegno minimo di 50mila euro) saranno di: 120mila per euro per i progetti presentati da una singola Atl; 260mila per quelli presentati da due Atl; e 370mila euro quelli presentati da più di due Atl.