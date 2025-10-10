Piemonte e Liguria: parte la strategia condivisa per il turismo

“Una firma storica” così è stato definito da Paolo Bongioanni e da Luca Lombardi, assessori regionali al Turismo di Piemonte e Liguria, l’accordo di collaborazione tra le due regioni per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori, siglato proprio durante l’edizione 2025 di TTG Travel Experience a Rimini. Il documento mira a creare un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze di entrambi i territori, dal mare alla montagna, con particolare attenzione all’outdoor.

Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività.

L’accordo prevede la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi.