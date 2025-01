Pila, Valle d’Aosta: apertura positiva per la stagione invernale

Un incremento del 7% per gli ingressi di inizio stagione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi i dati sull’inizio dell’inverno della Pila spa: l’ente valdostano, dall’apertura della stagione al 6 gennaio, ha registrato circa 150mila accessi sulle piste da sci, come viene annunciato in una nota.

Da considerare che il periodo preso in considerazione comprende il periodo di punta dell’anno, ovvero le vacanze invernali.

“La stagione è partita e sta proseguendo con il piede giusto - commenta Aimé Pernettaz, direttore del Consorzio Espace de Pila -, e siamo fiduciosi che questa tendenza positiva continuerà nei prossimi mesi. Pila si conferma una destinazione ideale per famiglie, sportivi e amanti della montagna, con servizi e infrastrutture all’altezza della richiesta”.