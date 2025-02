Piscine Pro, prenotazioni in aumento per piscine e parchi acquatici

Missione compiuta per Piscine Pro, il gestionale lanciato nel 2024 per il comparto delle piscine e dei parchi acquatici. Secondo quanto emerge dall’Osservatorio Piscine di spiagge.it sono già 200 le piscine italiane che hanno optato per l’utilizzo della nuova piattaforma digitale, registrando un incremento del 75% di prenotazioni.

Una tendenza destinata a crescere, dal momento che, secondo le stime degli analisti di spiagge.it, entro il 2028 si vedrà un’adozione crescente di software gestionali avanzati e altamente personalizzati per ottimizzare le operazioni e migliorare l’esperienza cliente.

Le regioni italiane più reattive alla novità di Piscine Pro sono state Emilia Romagna (44 piscine) e Lombardia (39), seguite da Lazio (22) e Campania (20).

Quanto al profilo degli utenti del portale, si tratta principalmente di turisti italiani di età compresa tra i 25 e i 40 anni, la maggior parte dei quali lavoratori, che frequentano piscine e parchi acquatici con il partner o la famiglia.

La spesa media per un ingresso con servizi inclusi si attesta intorno ai 34 euro per una giornata. E la prenotazione viene inviata, in genere, con un anticipo di quattro giorni.