Per il ponte del 2 giugno 2026, Taviano in Puglia è la destinazione più conveniente d’Italia con 161 euro per 3 notti in camera doppia. L’analisi di Bed-and-Breakfast.it rivela che il Sud domina la classifica delle mete economiche, con 6 località pugliesi tra le prime 10 posizioni più convenienti per il weekend lungo della Festa della Repubblica.
La top 10 delle destinazioni economiche per il ponte del 2 giugno 2026 vede una netta predominanza del Meridione:
Taviano (Puglia) - 161€
Castro (Puglia) - 169€
Crotone (Calabria) - 179€
Sannicola (Puglia) - 181€
Tricase (Puglia) - 181€
Mascali (Sicilia) - 181€
Ercolano (Campania) - 195€
Agropoli (Campania) - 199€
Cosenza (Calabria) - 200€
Campobasso (Molise) - 206€
Puglia regina del risparmio: 6 località nella top 10
La Puglia si conferma la regione più conveniente con ben 6 destinazioni tra le prime 10 posizioni. Taviano, Castro, Sannicola e Tricase offrono non solo prezzi competitivi ma anche spiagge cristalline del Salento e borghi autentici perfetti per un weekend di relax.
Le destinazioni più costose
All’opposto della classifica, le mete più care d’Italia per il ponte del 2 giugno 2026 sono:
Firenze - 522€
Bologna - 500€
Siracusa - 496€