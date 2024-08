Ponte di Ferragosto, Assoturismo: sfiorato il tutto esaurito

Un totale di 14,8 milioni di presenze con il 56% di italiani ma un aumento degli stranieri. Questi i primi dati di Assoturismo sul ponte di Ferragosto.

Secondo le cifre dell’associazione di categoria, è stato prenotato il 91% della disponibilità, sfiorando il sold out.

Il tasso di occupazione risulta più alto rispetto all’anno scorso di un punto percentuale.

“Per le località marine - si legge nella nota - il tasso medio di occupazione delle strutture è del 95%, in aumento di circa 2 punti; anche per le località dei laghi sale al 95% con un punto in più rispetto al 2023”. Inoltre “per le città d’arte l’occupazione media si ferma all’83%, contro l’82% dello scorso anno”.