Il ponte del 1 novembre sta sostenendo le richieste anche sul fronte dell’offerta termale italiana. A sostenerlo è Massimo Caputi, presidente di Federterme Confindustria, che segnala come le strutture termali si preparino ad accogliere un numero record di ospiti, “confermando un tasso di prenotazioni in forte crescita e la quasi totalità di occupazione. Le terme stanno assumendo sempre di più un ruolo nel turismo destagionalizzato perché gli italiani ricercano benessere e prevenzione”.

Caputi sottolinea poi come si sia registrato un incremento significativo di prenotazioni dalle scorse settimane “con moltissimi visitatori attratti dai trattamenti termali autunnali, dalle temperature ideali per leisure, prevenzione e riabilitazione anche grazie ai pacchetti creati per il ponte del 1 novembre. Il sistema termale italiano sta risorgendo – chiude il presidente - e si conferma l’attrattiva che le nuove terme hanno anche verso i giovani: le cure naturali sono sempre più nei desideri degli italiani e lo dimostrano i numeri ”.