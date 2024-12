Pontedilegno-Tonale premiato fra le località sciistiche top

Pontedilegno-Tonale entra nella top ten delle mete preferite per il turismo montano in Italia. La località , distintasi per il suo impegno verso la sostenibilità e la qualità dell’offerta sciistica, ha scalato la classifica di Skipass Panorama Turismo 2024.

Pontedilegno-Tonale è decima tra le località sciistiche più amate, salendo di tre posizioni rispetto al 2023, guadagnandosi il terzo posto tra le località ‘green’ più apprezzate. Da evidenziare inoltre l’ottenimento dell’ottavo posto tra i demani sciabili preferiti dagli italiani.

Questi risultati emergono dall’indagine annuale effettuata da Jfc per conto dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano, che ha analizzato le preferenze e le percezioni dei frequentatori delle aree montane italiane.

Il ranking ha poi elaborato classifiche su altre tematiche specifiche e Pontedilegno-Tonale ha ottenuto altri ottimi piazzamenti: la percezione di località family friendly (sesto posto, con quattro posizioni conquistate). Tra le piste, hanno ottenuto un riconoscimento la pista Paradiso (quarto posto nella classifica delle più adrenaliniche) e la pista Valena (terzo posto tra le piste più divertenti).

“Un risultato fino a pochi anni fa impensabile. Siamo orgogliosi di questi riconoscimenti che premiano il duro lavoro e l’attenzione che insieme agli operatori del territorio poniamo nel garantire esperienze di alta qualità nel rispetto dell’ambiente. Crediamo che il nostro miglior periodo sia ancora all’orizzonte - ha commentato Mario Bezzi, presidente del consorzio Pontedilegno-Tonale. - Siamo in una fase di rinnovamento e forte crescita che ci vedrà protagonisti nel panorama del turismo internazionale. Con investimenti significativi in infrastrutture, servizi ed esperienze per i clienti, l’obiettivo è aumentare la capacità ricettiva, migliorare la qualità del servizio e rendere ogni visita un’esperienza indimenticabile”.

Forti di questi risultati, il 30 novembre i primi appassionati hanno potuto sciare al Passo Tonale: il primo week end ha fatto registrare la presenza di 4mila 300 sciatori e il consorzio sta impegnando tutte le proprie risorse per riuscire ad aprire le altre piste del carosello per l’appuntamento di sabato 7 dicembre, che coincide tradizionalmente con l’inizio della stagione sciistica.