Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, Santanchè: “Opportunità per il turismo”

È Pordenone la Capitale Italiana della Cultura 2027. L’annuncio è stato fatto ieri dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso della cerimonia di proclamazione ufficiale, che si è tenuta presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza della Giuria di selezione e dei rappresentanti delle città candidate.

Pordenone ha superato Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia, Pompei, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza e Savona.

Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, si tratta di “un traguardo che valorizza la sua ricchezza culturale e rappresenta un’importante opportunità per il turismo. Questo riconoscimento - ha aggiunto in una nota - attrarrà visitatori da tutto il mondo, stimolando lo sviluppo economico locale e promuovendo ancora una volta un’immagine positiva dell’Italia”.