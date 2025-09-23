Porti turistici: cresce il giro d’affari del settore

Per il quinto anno consecutivo continua la tendenza positiva del giro d'affari dei porti turistici italiani, che si confermano un asset strategico all’interno del comparto italiano, in grado di attrarre numerosi viaggiatori dall’estero.

I dati sono di Assomarinas, l'associazione italiana che riunisce 101 porti e marine nazionali, secondo cui +2,3% gli ormeggi stanziali, +3,5% gli ormeggi in transito, +2% i rimessaggi, +2,6% la manutenzione su imbarcazioni, +2,2% le vendite carburante, +3% i servizi accessori, +2,5% le vendite di attrezzature e +1% le vendite di posti barca.

Positive anche le previsioni per il 2026 anche se in rallentamento. Dal 15 al 17 ottobre si terrà a Venezia la conferenza mondiale dei porti turistici.

Roberto Saoncella