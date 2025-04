Porto di Ancona: dall’estate spostati i traghetti

Dalla prossima estate novità al porto di Ancona. I traghetti, come riporta Anconatoday, attraccheranno infatti alle banchine 19, 20 e 21. Questo è il piano dell’Autorità di sistema portuale condiviso dall’Amministrazione Silvetti, sia per motivi logistici che di inquinamento ambientale, ma anche per fare spazio alla riapertura della stazione marittima.

Il sindaco Daniele Silvetti ha commentato: “Per noi l’operazione è fondamentale perché andrebbe ad agevolare lo spostamento di 60 mila tir, liberando il passaggio a livello utile a riaprire la stazione marittima”.

“Ho visto la bozza del nuovo piano regolatore del porto che conferma questo trasferimento. Stiamo quindi arrivando velocemente alla conclusione di un iter che fa combaciare più interessi”.