Poseidon Charter, cresce del 20% la domanda nel Nord Sardegna

Cresce la domanda di servizi charter esclusivi nel Nord della Sardegna. Lo segnala Poseidon Charter, società di noleggio imbarcazioni che opera nell’area con una flotta di sei fra imbarcazioni e maxi rib ormeggiati nella marina di Cala Capra, approdo turistico privato a soli 3 chilometri da Palau, con possibilità di imbarco da tutti i porti della Gallura.

“Negli ultimi due anni la richiesta di servizi charter esclusivi è cresciuta del +20%, diventando un must per chi naviga tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e la Corsica – spiega Martina Vasa, amministratore di Poseidon Charter -. A contribuire al suo successo la possibilità di vivere un’esperienza più dinamica navigando tra piccole insenature meno battute, avere spazi sempre più confortevoli grazie a moderni motori fuori bordo che garantiscono una navigazione silenziosa ed economica nei consumi”.

Novità 2024, il Joker Boat Clubman 35 della lunghezza di 10,70 m con ampie aree prendisole nella zona giorno, sia a prua che a poppa, adatto ad ospitare comodamente un gruppo composto da 8/10 persone.

La collezione di gommoni a noleggio con comandante di Poseidon Charter comprende anche un Joker Boat Clubman 30, gommone walkaround che sfiora i 10 metri con consolle centrale, ideale per lunghe giornate in mare tra l’Arcipelago di La Maddalena, la Corsica e la Costa Smeralda, un BWA 33 GTO di oltre 10 metri che unisce lusso e confort, pensato per ottimizzare al massimo il piacere della vita a bordo e un BWA 26 GTO che unisce praticità e eleganza, varati nel 2022. Completano la flotta 8 gommoni Ribmarine 40 cavalli per la guida senza patente varati nel 2022 che permettono alla clientela più autonoma di vivere le emozioni che solo l’Arcipelago di La Maddalena sa regalare.