Presentato il nuovo brand “Vicenza Tourism & Business Destination” durante il Premio Gelso

Prende forma il nuovo brand “Vicenza Tourism & Business Destination”, che d’ora in poi rappresenterà Vicenza Turismo e Cultura, la società nata dalla trasformazione del consorzio Vicenzaè. “Con questo marchio – ha dichiarato l’amministratore unico Giulio Vallortigara Valmarana – abbiamo voluto la partnership con IEG, sancendo l’importanza del segmento del turismo business insieme a quello leisure per il nostro territorio”.

La presentazione è avvenuta sul palco della seconda edizione del Premio Gelso, istituito da IEG attraverso la propria Event & Conference Division, svoltasi al Teatro Olimpico, insieme alla consegna del Premio Pigafetta 2026. Un’occasione che ha confermato la sinergia tra IEG, Comune di Vicenza e Camera di Commercio, uniti dall’obiettivo di rafforzare l’attrattività della città e la sua capacità di accogliere eventi nazionali e internazionali. A ricevere il riconoscimento sono stati Fabio Salvatore Chiarenza, Giuseppe Iannucci, Filippo Busato e Miki Biasion, per il loro ruolo nel promuovere e organizzare congressi e manifestazioni che hanno scelto Vicenza come sede.

“Siamo orgogliosi che anche quest’anno il Premio Gelso abbia trovato spazio nella cerimonia del Premio Pigafetta, a conferma dello spirito di collaborazione e del lavoro di squadra che animano la nostra Società e i principali attori del territorio – ha sottolineato Fabio De Santis, direttore Event & Conference Division di IEG –. In questa edizione abbiamo reso omaggio agli ambasciatori che hanno contribuito a portare eventi e congressi non solo nel nostro convention centre, ma anche, più in generale, nel territorio vicentino. Questa scelta è in linea con il ruolo di convention bureau che stiamo svolgendo per valorizzare Vicenza come destinazione”.

Nel percorso di valorizzazione e promozione di Vicenza come destinazione turistica, si inseriscono il Premio Gelso e il rafforzamento del Club degli Ambasciatori Vicentini, promossi da IEG con il patrocinio del Comune di Vicenza e della Camera di Commercio.