Il presidente di Enit, Alessandra Priante, scende in campo a difesa di Roma e, in occasione del convegno Turismo&Giubileo organizzato dal comune cittadino, commenta: “Criticare a Roma sembra essere lo sport preferito di molti. Non è possibile che ogni iniziativa nella città, come l’introduzione dei cestini da parte del sindaco per esempio, sia regolarmente criticata da più parti. Roma è una città fuori dal comune, unica al mondo. Non possiamo considerarla solo come un elenco di cose che non vanno bene. Roma è una città estremamente difficile da gestire, ma è proprio questa complessità che la rende unica. La sua bellezza, la ricchezza artistica e archeologica possono rallentare la realizzazione di alcune opere e infrastrutture – continua la presidente -. Tuttavia, è proprio questa unicità che attira visitatori da tutto il mondo. Dobbiamo utilizzare Roma come un bellissimo esempio per gli altri. Una città come Roma non esiste altrove, esattamente come Venezia. Altri paesi possono essere più efficienti e preparati, ma sfiderei chiunque a gestire il Comune di Roma.”

Priante lancia poi un’idea. “Pensiamo a Roma come a una piattaforma per innovare e creare qualcosa di nuovo. Invece di concentrarci sulle criticità, dobbiamo valorizzare ciò che rende Roma speciale e lavorare insieme per migliorarlo. Il turista si fidelizza con l’esperienza e quello che dobbiamo fare è rende l’esperienza romana come un’esperienza unica. Siccome Roma ha la sua complessità, dobbiamo essere bravi a raccontarla, così da rendere il turista una sorta di ‘cittadino temporaneo’”.