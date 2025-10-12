Priante, Enit: “Ecco l’identikit del turista golfistico”

Alessandra Priante, presidente Enit, svela i connotati del turista golfista nell’incontro “L’industria del Golf: attirare investimenti e turismo internazionale” alla TTG Travel Experience di Rimini.

“Il golf adotta dei tempi e una visione diversa rispetto ad altri sport, ispira le dimensioni chiave del tempo, della strategia del percorso, della concentrazione. Avere a che fare con il golf significa parlare con un turista diverso da quello abituale: il golfista viaggia con la famiglia e approfondisce il territorio, ama essere coccolato, vedere luoghi esclusivi off season e ricordare momenti esclusivi”.

Tende a fidelizzarsi se trova esperienze eccezionali e farà passaparola, ma “esige uno sforzo di programmazione, collaborazione e massima disponibilità di aiuto da parte delle Istituzioni verso gli enti regionali. Il golf è inclusivo: destagionalizza, decongestiona ed è condizionato al solo fatto di avere i campi attrezzati.

Matilde Depoli