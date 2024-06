“I grandi eventi sono un grande attrattore e il turismo business e Mice un volano fondamentale per l’economia di un Paese“. Ripete quello che potremmo già considerare un suo cavallo di battaglia, Alessandra Priante, presidente di Enit, intervenuta ieri alla presentazione del magazine ‘Grandi eventi’ edito da ICCH.

Secondo la presidente, quando si parla di grandi eventi è necessario focalizzarsi su tre grandi argomenti e il primo è quello delle infrastrutture: “A volte ci chiediamo perché grandi convention o anche grandi concerti non si svolgano in Italia. Spesso è perché mancano delle strutture adeguate che noi facciamo più fatica a realizzare” ha dichiarato.

“Il secondo tema - ha continuato - è quello del dover fare squadra e crederci di più”. Ultimo aspetto è invece una nota metodologica: “Con i grandi eventi vanno introdotte delle metriche di valutazione degli impatti che questi comportano. Non è più sufficiente saper fare grandi cose, bisogna saperne misurare i riflessi sociali, economici, ambientali, per far in modo che l’evento sia soprattutto sostenibile“.