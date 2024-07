In vista del prossimo Giubileo, Roma si prepara a diventare il centro del mondo. Durante il convegno organizzato dal Comune di Roma, Alessandra Priante, presidente dell’Enit, ha espresso una serie di considerazioni fondamentali, ribadendo il ruolo centrale dell’Enit ma anche sottolineando il suo impegno personale nell’impresa-Giubileo: “Io ci sono, in prima persona perché credo in questa grande occasione che il Giubileo porterà a Roma e all’Italia”.

Fondamentale fare rete. “Per il Giubileo dobbiamo immaginare Roma come la punta centrale di un compasso, che si espande in una dimensione più ampia. Questo significa integrare nel prodotto turistico del Giubileo una serie di azioni programmate per decongestionarne i momenti più intensi. L’obiettivo è unire le forze per garantire un’esperienza unica e indimenticabile ai milioni di pellegrini e turisti che affluiranno nella Capitale”.

“Non ci sono più scuse – prosegue Priante -: abbiamo a disposizione tutti gli strumenti digitali necessari per prevedere, analizzare, fare indagini qualitative e sapere in anticipo cosa offrire e come operare. Questi strumenti ci permettono di anticipare le esigenze dei visitatori e di organizzare al meglio l’accoglienza”.

Accorato l’appello all’unità “La collaborazione è la chiave del successo. È necessario fare squadra, dialogare tra istituzioni, enti e addetti ai lavori, confrontarsi e lavorare insieme verso un unico obiettivo. Solo facendo rete possiamo garantire che il Giubileo sia un successo non solo per Roma, ma per tutta l’Italia. Questa è un’occasione imperdibile per mostrare al mondo il meglio del nostro Paese”.