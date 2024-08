Primi esodi estivi: bollino nero sulle autostrade italiane

Sabato da bollino nero lungo le autostrade italiane. Si apre oggi un fine settimana segnato dal traffico intenso lungo la rete Anas in vista del periodo clou delle partenze.

Un movimento particolarmente intenso è previsto proprio per questa mattina per i primi esodi estivi. Sono in crescita, infatti, gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, principalmente il mare al Sud, le montagne settentrionali e le destinazioni estere.

Bollino rosso invece per domani, domenica 4 agosto.

Il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas e su Viabilità Italia.