Primo maggio: oltre 6 milioni di viaggiatori previsti da Trenitalia

Trenitalia, Gruppo FS, stima circa 6,5 milioni di viaggiatori nel ponte del Primo Maggio. La domanda cresce su tutto il network e spinge un piano straordinario di potenziamento. Trainano le prenotazioni le città d’arte, Roma e Firenze in testa, insieme alle mete del Sud come Napoli, Bari e Lecce.

Forte la richiesta anche verso l’Adriatico e la Sicilia, oltre alle destinazioni alpine e svizzere. Per rispondere ai flussi, aumentano i Frecciarossa in doppia composizione, che ampliano la capacità senza modificare l’orario. Rafforzati anche i collegamenti AV e gli InterCity, con più posti fino al 2 giugno.

Sul fronte internazionale crescono gli EuroCity lungo Gottardo e Sempione, con connessioni dirette verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Il Regionale resta strategico con 1.700 località servite e focus su mare e borghi, dalla Liguria alla Sicilia, fino al Veneto e alla Campania.