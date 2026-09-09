Promozione dell’Italia nei Paesi del Golfo, l’accordo di Aiav

Aiav, Associazione Italiana Agenti di Viaggio, e Teec, The Excellence Experts Collective, network professionale saudita specializzato nel turismo e nello sviluppo di relazioni internazionali, hanno siglato un accordo il cui scopo è di creare, per le adv e gli operatori incoming, nuove opportunità di business tra l’Italia e i Paesi del Golfo.

L’intesa mira a rafforzare l’incoming, favorire la destagionalizzazione e distribuire in modo più equilibrato i flussi sul territorio puntando sulla valorizzazione del turismo regionale. L’attenzione si concentra sui Paesi del GCC (Gulf Cooperation Council - Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), un’area caratterizzata da un forte potere d’acquisto, nella quale si intende accrescere la conoscenza delle specificità delle diverse regioni italiane.

“Il Piemonte - sottolinea Fulvio Avataneo, presidente Aiav - rappresenta il punto di partenza naturale di questo progetto, perché qui abbiamo sviluppato negli ultimi anni un percorso di analisi e confronto sul turismo regionale attraverso le diverse edizioni del convegno Destinazione Piemonte. La prospettiva è, tuttavia, fin dall’inizio nazionale”.

“I protagonisti - aggiunge Avataneo - saranno agenzie di viaggi e operatori incoming: conoscono il loro territorio, sanno interpretare le esigenze della clientela internazionale e possono tradurre questa apertura in opportunità concrete a vantaggio del loro business e dell’intero sistema turistico nazionale”.