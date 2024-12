Anche Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia, critica le proposte del Ministro dell’Interno Piantedosi sulla regolamentazione degli affitti brevi. In particolare, definisce “incoerente il superamento delle key box, utilizzate per il riconoscimento degli ospiti entro i termini di legge e spesso integrate con tecnologie biometriche avanzate”.

Sottolinea poi la differenza tra locazioni brevi e strutture alberghiere, evidenziando che “l’applicazione di regole alberghiere agli affitti brevi dimostra scarsa conoscenza del settore e rischia di penalizzare un comparto fondamentale per il turismo”. Il presidente chiede alternative concrete per garantire sicurezza e sostenibilità operativa, evitando nuovi oneri per i proprietari senza adeguati strumenti legali. “Serve un dialogo costruttivo e norme adatte alle reali esigenze del settore” conclude.