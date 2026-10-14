Puglia: cresce il peso del mercato estero

La Puglia porta a TTG Travel Experience 90 imprese, tra cui 5 consorzi, 8 gruppi alberghieri e 6 startup. Dal 14 al 16 ottobre, 46 postazioni B2B ospitano incontri programmati con buyer internazionali. Le giovani realtà, selezionate da Percorsi d’Impresa di Regione e ARTI, affiancano gli espositori negli incontri.

La Regione arriva in fiera forte dei risultati dell’ultima stagione: gli arrivi crescono del 2% e le presenze del 3% nei primi otto mesi del 2026, mentre Il mercato estero segna +9% negli arrivi e +11% nelle presenze, con Germania, Francia e Stati Uniti in evidenza.

“La Puglia quindi è una destinazione capace di consolidare la sua attrattività», afferma il presidente della Regione Antonio Decaro. La strategia per le aree interne punta “alla redistribuzione dei flussi, alla diversificazione dell’offerta”.