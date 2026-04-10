La richiesta specifica è per Ita Airways: aumentare i collegamenti nazionali da e per la Puglia, in modo di garantire un’alternativa ai collegamenti terrestri attualmente in difficoltà. A formularla è Francesco Caizzi, vicepresidente nazionale e presidente pugliese di Federalberghi, che interviene con una nota ufficiale su una criticità strutturale che da tempo penalizza la Puglia: l’isolamento dal resto del Paese.

“L’episodio della frana di Petacciato, in Molise - aggiunge - evidenzia ancora una volta la fragilità del sistema infrastrutturale lungo l’asse adriatico, con ripercussioni dirette sulla mobilità di cittadini, lavoratori e turisti. Ripercussioni destinate a pesare anche sulla stagione estiva. “La Puglia - prosegue infatti Caizzi - si conferma una delle destinazioni turistiche più attrattive a livello nazionale e internazionale, ma continua a scontare difficoltà significative nei collegamenti via terra. Raggiungere la regione in treno o in auto sta diventando sempre più complesso, a causa di rallentamenti, interruzioni e carenze strutturali”.

Paradossalmente, risultano spesso più agevoli i collegamenti per i turisti stranieri, grazie ai voli internazionali, mentre i flussi nazionali subiscono limitazioni e disagi. “È necessario - evidenzia Caizzi - un intervento immediato e coordinato. In particolare, si chiede a Ita Airways di incrementare in modo significativo i voli nazionali da e per la Puglia”.

Senza misure tempestive, la stagione turistica 2026 potrebbe subire un contraccolpo pesante, con effetti negativi sull’intero comparto economico regionale. “La Puglia - conclude il presidente - non può permettersi di essere una destinazione difficile da raggiungere. Occorre agire ora per evitare che un’emergenza infrastrutturale si trasformi in una crisi economica e turistica”.