Puglia oltre i 20 milioni di presenze, Emiliano: “Siamo una squadra formidabile”

“I dati sulla crescita del turismo, e più in generale del territorio, sono molto importanti e non si calcolano a giornata, ma nel lungo periodo. E se qualcuno pensa che questi risultati si possano ottenere senza investimenti si sbaglia”. Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a commento del bilancio 2024 della regione.

Un bilancio che parla di oltre 20 milioni di presenze e 5,9 milioni di arrivi, a ulteriore riprova di un trend di crescita che dura ormai da dieci anni e che ha visto gli arrivi internazionali in regione triplicare, passando da 730mila nel 2015 a 2,3 milioni nel 2024.

Il tasso di internazionalizzazione, poi, è passato dal 21,3 al 40,5%, segnale che la Puglia risulta attrattiva per i mercati esteri; basti pensare che in città come Bari e Lecce la percentuale di stranieri è superiore alla media europea.

“Un’orchestra perfettamente accordata”

“Gli investimenti fatti - continua Emiliano - consacrano Pugliapromozione come una vera e propria agenzia generale di promozione del territorio, che è alla base della relazione armonica che esiste tra le altre agenzie, la giunta e l’amministrazione regionale, con il parternariato di ogni settore”. Un lavoro sinergico che ha trasformato l’attrattività della Puglia in cose concrete. “Tutto il sistema regionale funziona ormai come un’orchestra perfettamente accordata - prosegue Emiliano - In dieci anni, come Regione Puglia, abbiamo aumentato il nostro Pil di quasi 15 miliardi e soprattutto abbiamo cambiato l’immagine della nostra terra, rendendolo un posto più attrattivo anche dal punto di vista della crescita economica, tecnologica e industriale”.

La Puglia - ha continuato - è il simbolo della nostra capacità di coordinamento. Non saremmo mai arrivati dove siamo arrivati senza questa squadra formidabile”.

“In questi anni la Puglia ha investito tanto sul turismo, un settore che ha portato a un’incidenza del Pil turistico pari al 13% del valore regionale, tra impatto diretto e indiretto - sostiene Loredana Capone, presidente del Consiglio Regionale della Puglia -. E il turismo è indubbiamente una chiave per lo sviluppo della nostra regione: internazionalizzazione e visitatori tutto l’anno restano tra gli obiettivi primari per dare certezza a questo settore”.