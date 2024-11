Puglia Paradise, 2024 in crescita e nuove aperture

Puglia Paradise chiude il 2024 con un incremento del fatturato del +30% e un aumento del margine operativo lordo del +35%, risultati che sostengono il percorso di crescita della società.

Tra i fattori che hanno contribuito a risultati positivi, spicca l’ampliamento del portfolio, con 8 nuove ville di prestigio introdotte nel corso della stagione, per un totale di 31 trulli e ville di lusso. Questa espansione ha permesso di rispondere a una domanda internazionale sempre più elevata, consolidando il posizionamento esclusivo di Puglia Paradise nel mercato dell’accoglienza di lusso.

Un altro pilastro significativo è l’incremento nella vendita di servizi extra del +72% tra escursioni ed esperienze wellness e enogastronomiche, un dato che conferma la volontà degli ospiti di personalizzare il proprio soggiorno per renderlo personale e unico. Questo ha portato i servizi extra ad incidere per un 10% del valore totale delle prenotazioni.

“Questa percentuale conferma che il nostro modello di One Stop Shop, che offre una pianificazione completa del soggiorno, è estremamente apprezzato dagli ospiti che ritrovano in Puglia Paradise un unico interlocutore per una programmazione totale e su misura, senza ricorrere a prenotazioni esterne” dice Massimo Valentini, fondatore di Puglia Paradise.

Guardando al futuro, Puglia Paradise punta a un ulteriore +25% di crescita nel fatturato per il 2025, sostenuto dall’aggiunta di tre nuove ville al portfolio. Tra queste, due proprietà di oltre 500 mq con 6/7 camere da letto rispondono alla crescente domanda di soggiorni per famiglie numerose e gruppi multigenerazionali, un segmento in espansione nel mercato del lusso.

“Per il 2025, il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il nostro modello come punto di riferimento nell’hospitality di lusso per le ville in Puglia, consolidando il nostro ruolo di partner d’eccellenza per i proprietari e garantendo agli ospiti un’esperienza esclusiva e completamente personalizzata” conclude Valentini.