La Puglia torna sotto i riflettori, questa volta sotto l’aspetto del turismo marittimo 2024-25. L’Agenzia Pugliapromozione ha infatti lanciato un bando per promuovere il brand Puglia in questo specifico settore.

L’iniziativa si propone di catturare i viaggiatori nazionali e internazionali, con particolare attenzione a Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Grecia, Croazia, Montenegro, Slovenia e Usa. Possono partecipare operatori economici italiani ed europei titolari di spazi pubblicitari, tra cui compagnie di navigazione per crociere con rotte che toccano la Puglia, operative nel 2025; tour operator per vacanze nautiche con itinerari in Puglia, operative nel 2025.

Le attività devono svolgersi tra febbraio e ottobre 2025 e la dotazione è pari a 200mila euro. Ogni progetto non può superare i 100mila euro e può essere soggetto a revisione. “L’obiettivo è promuovere le crociere e il turismo nautico, aspetti chiave del turismo marittimo in Puglia - afferma Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo -. Le azioni del precedente avviso hanno raggiunto oltre 7 milioni di persone, con 2 milioni di utenti iscritti alla newsletter e 60mila visite alla landing page regionale. Sulle navi, la promozione ha incluso video in cabina, menù pugliesi e depliant per 110mila passeggeri nei porti pugliesi. L’avviso si ripete per continuare a incentivare il turismo in Puglia”.

Luca Scandale, direttore di Pugliapromozione, sottolinea come l’iniziativa miri anche a coinvolgere nuovi viaggiatori dagli Stati Uniti, rafforzando la Puglia come destinazione marittima nel Mediterraneo. Le proposte vanno inviate tramite format ufficiale entro il 25 novembre 2024, ore 14.