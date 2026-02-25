Puglia Village, volumi tax free a più 62%: accordo con Global Blue

Aumentano i volumi tax free per Puglia Village, che ha stretto un accordo con Global Blue per anticipare e velocizzare il rimborso tax free all’interno del villaggio: una scelta rilevante, considerando che si tratta del secondo punto fisico in tutta la regione dopo l’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla.

Il villaggio si è infatti dotato di un nuovo digital kiosk dedicato al Tax Free Refund per consentire ai visitatori extra-Ue di anticipare e velocizzare il rimborso tax free migliorando l’esperienza di acquisto. Durante l’anno fiscale 2025 il village ha registrato un incremento dei volumi tax free del 62% e un aumento delle transazioni del 73%. A guidare la spesa turistica sono i visitatori provenienti da Stati Uniti, Svizzera, Argentina, Albania e Turchia.

“Il 2025 - commenta Annalisa Evangelista, Center Manager di Puglia Village - è stato un anno di svolta per l’incoming turistico di Puglia Village, nel quale abbiamo raccolto i risultati delle azioni svolte negli anni precedenti ed implementato nuove iniziative, tra cui strumenti di comunicazione multilingua e campagne dedicate a nuovi mercati”. Il 2025 si è aperto con il rafforzamento delle partnership strategiche ed è proseguito con una presenza capillare nei principali appuntamenti internazionali della travel industry, tra cui TTG Travel Experience di Rimini, oltre alle tappe di Madrid, Milano, Bari, Istanbul, Belgrado, Berlino, Zagabria, Dubai e Parigi. L’accordo con Trenitalia ha incluso l’esperienza di shopping nel programma fedeltà CartaFreccia, mentre la partnership con Poste Svizzere ha assicurato una distribuzione capillare di materiali turistici nel Canton Ticino. Sono state inoltre rinnovate le collaborazioni con Air France/Klm e Ita Airways nei loro programmi loyalty (Flying Blue e Volare), così come MeliáRewards e con ACI tramite il circuito “Show Your Card!”.

Le attività sviluppate durante l’anno hanno permesso a Puglia Village di entrare in contatto con migliaia di professionisti del settore turistico, attirando visitatori da oltre 90 Paesi.