È prevista per settembre e comunque prima del Giubileo, un’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo per cercare di arginare l’invasione dei pullman turistici. L’obiettivo, come si legge su La Repubblica, sarà disincentivare l’arrivo dei torpedoni all’interno delle aree centrali, dal Colosseo al Lungotevere, aumentando le tariffe per ottenere il permesso a entrare e a parcheggiare.

Attualmente il regolamento prevede la divisione della città in tre fasce. La A è quella più esterna, la B comprende gran parte della Capitale incluse le vie adiacenti al Centro storico mentre la C è delimitata dalle Ztl Centro storico, San Lorenzo e Trastevere. Oggi, nel complesso, gli stalli sono 682 e circa il 90% di questi si trovano nella grande fascia B. Nella zona C possono entrare massimo 60 autobus al giorno e possono rimanere al massimo un’ora per gite scolastiche e per servire gli alberghi con più di 40 stanze.

Con l’ordinanza, parcheggiare in fascia A diventerà più conveniente e l’intenzione è di includere nel prezzo anche il costo del trasporto pubblico che servirà ai turisti per arrivare in Centro e tornare indietro. Bisognerà vedere se le aziende di pullman vorranno spendere di più pur di arrivare vicino al Colosseo, forti del fatto che durante il Giubileo le richieste saranno moltissime.

E per limitare le soste non autorizzate dei maxi-bus che lasciano i turisti fermandosi dove non potrebbero, un’altra idea riguarda l’installazione di una ‘spiralina’ presso gli stalli che connetteranno la vettura agli ausiliari del Comune, avvisando se ad arrivare è un pullman autorizzato o meno.