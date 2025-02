Quartu Sant’Elena rimanda la tassa di soggiorno a giugno

Rinviata all’estate la tassa di soggiorno a Quartu Sant’Elena. Il consiglio comunale ha approvato un emendamento presentato dallo stesso sindaco Graziano Milla che, solo per il 2025, rinvia a giugno l’applicazione del balzello sui pernottamenti.

Lo scopo, come afferma ansa.it sarebbe quello di consentire alle attività ricettive di organizzarsi in tempo.

In un primo momento l’applicazione dell’imposta era prevista dal 1 marzo al 31 ottobre; ora lo slittamento consentirà di fornire informazioni chiare e trasparenti su siti instituzionali e portali turistici.

La previsione di incasso è di 200mila euro, che saranno impegnati per la promozione del settore.

Recentemente il Comune aveva anche approvato una riduzione delle tariffe. Per il 2025 sono previsti: 2 euro per alberghi 4 stelle e superiori, 1,50 per i 3 stelle e 1 per i 2 stelle e l’extralberghiero.

Dal 2026, la tassa sarà applicata per l’intero periodo previsto, da marzo a ottobre.