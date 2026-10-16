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Rapporto Nexi Tourism
Il valore della Penisola
nella spesa dei viaggiatori

Rapporto Nexi TourismIl valore della Penisolanella spesa dei viaggiatori
La presentazione del rapporto Nexi

Per misurare l’appeal di una destinazione non c’è indicatore migliore della spesa che i turisti fanno in quel territorio. Da questo punto di vista, dunque, la performance dell’Italia nel 2026 dimostra inequivocabilmente un fatto: il brand Italia è saldo, l’incoming è ripartito ed è più forte che mai.

Le cifre sono quelle del Rapporto Nexi Tourism and Incoming Watch 2026, presentato ieri in anteprima a TTG Travel Experience: i numeri dicono che la crescita della spesa si è moltiplicata rispetto allo scorso anno: nei primi otto mesi del 2026, infatti, i turisti stranieri in Italia hanno speso qualcosa come 16,2 miliardi di euro, un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo nel 2025. Un’accelerazione importante, se pensiamo che, l’anno scorso, la crescita era stata dello 0,8%.

Il primato per spesa resta sempre agli Stati Uniti, con 2,55 miliardi di euro, ma il loro predominio è insidiato dalla Germania, a quota 2,42 miliardi,

“Oggi - spiega Erika Fattori, group brand & marketing communication director di Nexi - il successo dell’incoming non si misura più solo sui volumi, ma sulla capacità di comprendere le diverse anime dei viaggiatori. Integrando i nostri dati di spesa transazionali con le strategie di sviluppo del territorio, Nexi agisce come abilitatore di sistema: forniamo l’infrastruttura digitale e gli insight comportamentali necessari per permettere a commercianti, hotel e destinazioni locali di intercettare le nuove abitudini d’acquisto”.

La classifica

Roma, pur registrando solo uno 0,2% in più rispetto a un 2025 di forte richiamo grazie al Giubileo, resta la prima area turistica per spesa, con 2,13 miliardi e uno share del 13,2%. Segue Milano con il 7,7%, mentre molto vicine sono Firenze, con il 5%, e Venezia con il 4,9%. Quest’ultima, con 791 milioni di spesa e un incremento del 12,3% sull’analogo periodo del 2025, è a soli 17 milioni dal sorpasso su Firenze. Un anno fa il divario era di 90 milioni, oggi è di poco più di 17. Con questo trend Venezia potrebbe chiudere il 2026 come terza destinazione italiana per spesa dei viaggiatori stranieri.

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