Per misurare l’appeal di una destinazione non c’è indicatore migliore della spesa che i turisti fanno in quel territorio. Da questo punto di vista, dunque, la performance dell’Italia nel 2026 dimostra inequivocabilmente un fatto: il brand Italia è saldo, l’incoming è ripartito ed è più forte che mai.

Le cifre sono quelle del Rapporto Nexi Tourism and Incoming Watch 2026, presentato ieri in anteprima a TTG Travel Experience: i numeri dicono che la crescita della spesa si è moltiplicata rispetto allo scorso anno: nei primi otto mesi del 2026, infatti, i turisti stranieri in Italia hanno speso qualcosa come 16,2 miliardi di euro, un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo nel 2025. Un’accelerazione importante, se pensiamo che, l’anno scorso, la crescita era stata dello 0,8%.

Il primato per spesa resta sempre agli Stati Uniti, con 2,55 miliardi di euro, ma il loro predominio è insidiato dalla Germania, a quota 2,42 miliardi,

“Oggi - spiega Erika Fattori, group brand & marketing communication director di Nexi - il successo dell’incoming non si misura più solo sui volumi, ma sulla capacità di comprendere le diverse anime dei viaggiatori. Integrando i nostri dati di spesa transazionali con le strategie di sviluppo del territorio, Nexi agisce come abilitatore di sistema: forniamo l’infrastruttura digitale e gli insight comportamentali necessari per permettere a commercianti, hotel e destinazioni locali di intercettare le nuove abitudini d’acquisto”.

La classifica

Roma, pur registrando solo uno 0,2% in più rispetto a un 2025 di forte richiamo grazie al Giubileo, resta la prima area turistica per spesa, con 2,13 miliardi e uno share del 13,2%. Segue Milano con il 7,7%, mentre molto vicine sono Firenze, con il 5%, e Venezia con il 4,9%. Quest’ultima, con 791 milioni di spesa e un incremento del 12,3% sull’analogo periodo del 2025, è a soli 17 milioni dal sorpasso su Firenze. Un anno fa il divario era di 90 milioni, oggi è di poco più di 17. Con questo trend Venezia potrebbe chiudere il 2026 come terza destinazione italiana per spesa dei viaggiatori stranieri.