Report Icca: Italia prima in Europa per congressi ospitati

Un balzo dal sesto al primo posto, in soli cinque anni. L’Italia scala la classifica europea delle destinazioni con il maggior numero di congressi ospitati, guadagnandosi la vetta. La Penisola è infatti il Paese del Vecchio Continente che nel 2023 ha ospitato il maggior numero di congressi e convegni, secondo il report annuale di Icca (International Congress and Convention Association).

Un traguardo storico, risultato di anni di crescita del settore, che hanno portato così il Belpaese a passare dalla sesta posizione del 2028/2019, alla seconda del 2022 fino a raggiungere il primo gradino del podio nel 2023.

L’Italia si classifica così prima in Europa e seconda nel mondo, dietro solamente agli Stati Uniti.

Lo stivale vanta inoltre il maggior numero di città nella top 100 mondiale, ben 7, una in più rispetto al 2023. Spicca su tutte Roma, al 7° posto e per la prima volta in top 10, con ben 40 congressi in più rispetto al 2023.

Per Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia si tratta di “un risultato storico per il settore e per il Paese. Se abbiamo raggiunto questo traguardo è anche merito di strategie coordinate di alta qualità come il nostro Italian Knowledge Leaders, il programma che valorizza le eccellenze italiane in ambito accademico, medico, culturale e scientifico, coinvolgendole nel mercato dei convegni internazionali. Con un progetto che abbina i poli accademici, scientifici e professionali alla presenza diffusa di convention bureau e infrastrutture idonee - continua -, siamo riusciti a contribuire all’aumento del potere di attrazione del nostro paese e il nostro è il paese europeo che più di ogni altro sta accrescendo la propria influenza all’interno delle associazioni internazionali: +86 board members rispetto al 2022. Incentivare la presenza di Knowledge Leaders italiani nelle associazioni aumenta il prestigio dell’Italia e porta grandi benefici economici, a partire dalla capacità di attrarre un numero sempre maggiore di congressi”.

“Risultati come questo non arrivano mai per caso - commenta il ministro del Turismo, Daniela Santanchè -: essi sono il frutto dell’impegno delle imprese e degli operatori, del gioco di squadra con il governo e il ministero e della rinnovata credibilità internazionale dell’Italia, che diviene meta sempre più ambita anche per i congressi internazionali. Come ministro, sono felice di aver sostenuto Italian Knowledge Leaders e di aver contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Un traguardo che è la dimostrazione di come, attraverso strategie mirate e progetti innovativi, la nostra nazione può crescere e risultare sempre più attrattiva, a 360 gradi. Ogni grande risultato porta con sé molta soddisfazione ma anche la motivazione, l’energia e il coraggio necessari a sostenere il comparto verso una crescita costante, strutturale e intelligente che veda nel turismo congressuale un asset fondamentale dell’intera industria”.