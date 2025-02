Per il secondo anno consecutivo l’Italia festeggia il primato europeo nell’European Tourism Reputation Index dell’Istituto Demoskopika. Il nostro Paese, con 115,5 punti, supera la Grecia (108,4 punti) e la Spagna (102,8 punti) ottenendo il primato in due indicatori su quattro, quelli riguardanti la ricerca e la popolarità della destinazione, e arrivando seconda come valutazione dell’offerta turistica. Meno significativo, come riporta Ansa, il posizionamento sul versante social.

“È una bella soddisfazione vedere l’Italia per la seconda volta consecutiva in cima all’European Tourism Reputation Index - commenta il vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Turismo della Lega, Gian Marco Centinaio -. Significa che il settore turistico del nostro Paese è apprezzato dai visitatori e che il governo sta lavorando bene per valorizzarlo”.

Centinaio, però, pone l’accento anche sugli aspetti ancora da migliorare, “a cominciare dall’offerta ricettiva, ristorativa e culturale, sulla quale non possiamo accontentarci di stare dietro la Grecia. Così come dobbiamo sfruttare meglio la promozione via web e social. Formazione, digitalizzazione e valorizzazione di mete e strutture alternative sono le priorità che dobbiamo darci per migliorare i servizi offerti e attrarre un turismo più diversificato e di qualità” conclude.