Riapre la Via dell’Amore alle Cinque Terre: tutte le nuove regole

Riaprirà venerdì 9 agosto con nuove modalità di accesso la famosa Via dell’Amore di Riomaggiore, nelle Cinque Terre. Un ritorno sulla scena turistica che sarà contrassegnato da una limitazione degli accessi secondo regole ben precise, per evitare rischi per il territorio.

Con le nuove regole il tempo massimo di percorrenza sarà di 30 minuti e per ogni slot di ingresso accederanno al massimo 100 persone. L’accesso potrà avvenire solo su prenotazione e solo nell’orario previsto, mentre per i gruppi (trenta persone al massimo) la prenotazione dovrà essere effettuata fino a 72 ore prima con pagamento anticipato.

Il biglietto di ingresso potrà essere acquistato esclusivamente in abbinamento alla Cinque Terre Card.