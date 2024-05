Rimini, il 2024 parte in crescita grazie agli eventi e agli stranieri

Parte bene il 2024 di Rimini. Lo certificano i dati del primo trimestre diffusi da Visit Rimini, che vedono la destinazione registrare un incremento del 12,8% degli arrivi rispetto allo stesso periodo del 2023, con un aumento del 21,7% degli stranieri.

In crescita anche le presenze, che segnano un +12% totale sullo scorso anno (con un +14,8% riferito ai soli ospiti internazionali).

A incidere su queste performance, in particolare, la forte crescita di febbraio (+41% di arrivi e + 25,5% di presenze), anche grazie a eventi fieristici e congressuali.

Puntando la lente sui flussi internazionali, nei primi tre mesi dell’anno gli arrivi stranieri pesano per il 18,1%, mentre le presenze dall’estero rappresentano il 25,6% del totale. Tra i mercati, la Germania segna +60,9% di arrivi e +69,5% di presenze.

Il tasso di occupazione degli alberghi riminesi si attesta oltre il 65%.

Gli eventi stanno contribuendo a rendere Rimini una destinazione vivibile tutto l’anno. E per i prossimi mesi sono diversi gli appuntamenti in programma che contribuiranno a far crescere arrivi e presenze. In calendario a partire da questo mese, la Biennale del Disegno, in corso fino al 28 luglio; l’edizione 2024 di Rimini Wellness, dal 30 maggio al 2 giugno, in concomitanza con Rimini Wellness OFF; e ‘Good Bike, Gente di Bici’, dal 31 maggio al 2 giugno.