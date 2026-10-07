Rimini per 4 stagioni: VisitRimini a TTG Travel Experience

Una Rimini che può essere vissuta tutto l’anno, capace di costruire prodotti intorno allo sport, alla cultura, al wedding, all’accessibilità e al turismo business. È questa la direzione che VisitRimini porta al TTG Travel Experience 2026.

A rappresentarlo, a partire dallo spazio espositivo, sarà “Rimini. 4 seasons collection. More than a city. More than a destination”, la campagna che amplia il racconto della città oltre la sua tradizionale dimensione balneare e ne mette in luce le diverse anime durante tutto l’anno.

Fra i temi presentati nel corso dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience, la Rimini Marathon, l’accessibilità come leva distintiva per la città, il cartellone per le feste di fine anno nonché Rimini Wedding destination.

Ma anche la città sarà protagonista di TTG. La mattina di giovedì 15 ottobre comincerà molto prima dell’apertura degli stand con la TTG Sunrise Walk and Run by VisitRimini, organizzata con il partner locale Fluxo. L’accoglienza è prevista dalle ore 6.45, con check-in e warm-up, mentre alle 7.30 partirà un percorso di circa 5 chilometri lungo il mare e attraverso il Parco del Mare.