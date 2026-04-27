‘Cambiare modello per cambiare destino’. Questo lo slogan che ha fatto da sfondo a ‘Rimini Tourism Revolution’, la giornata di confronto promossa dalla Fondazione Piano Strategico, che ha riunito oggi nella città romagnola operatori pubblici e privati per dare forma a una visione strategia per il futuro del turismo riminese.

Ad aprire l’evento il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, che nel corso del suo intervento ‘Il turismo sta cambiando. E noi?’ ha delineato le evoluzioni del mercato turistico e dell’ospitalità, in un contesto segnato dai conflitti.

Uno scenario, quello attuale, che “dovrebbe favorire un turismo di prossimità, portando gli europei a rimanere in Europa”, ha sottolineato, ma che vede al contempo la filiera del turismo fare i conti con “una comunicazione in alcuni momenti fuori controllo. C’è un allarmismo molto diffuso - ha continuato Vangelista - e a questo gli operatori devono prestare molta attenzione”.

Il direttore di TTG ha rimarcato inoltre come la partita del turismo italiano si debba giocare sull’autenticità: “Autenticità è onestà - ha rimarcato -. Non bisogna avere paura di mostrarsi come si è: i turisti, soprattutto gli stranieri, apprezzano”.