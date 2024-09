Una destinazione in grado di offrire spunti di viaggio 365 giorni all’anno: Rimini rilancia la sua vocazione di meta non solo mare e presenta le tante idee alternative per un soggiorno piacevole in ogni periodo.

Per raccontare tutti i punti di fonza della destinazione, VisitRimini ha organizzato in collaborazione con TTG Italia un webinar in programma martedì 24 settembre dalle 14 alle 15.

Con un mix di storia, cultura, gastronomia e bellezze naturali, la destinazione si candida a offrire esperienze su misura in grado di accontentare e rispondere al meglio alle mutate esigenze dei clienti di agenzie di viaggi e tour operator.

In primo piano nel webinar ‘Rimini, la destinazione italiana che sorprende tutto l’anno’ organizzato il 24 settembre, tutti i nuovi prodotti turistici ideati per mettere in luce le diverse sfaccettature di un’offerta completa.

E’ già possibile iscriversi al webinar gratuito a questo link