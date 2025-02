“La rete ferroviaria italiana è una delle più sicure, ma è stata pensata per un utilizzo diverso, quindi oggi è affaticata e necessita di manutenzione”. Esordisce così Stefano Antonio Donnarumma, a.d. del Gruppo Fs, nel corso della conferenza stampa voluta per “fare chiarezza a seguito dei blocchi alla circolazione dei treni delle ultime settimane”. I problemi principali della nostra rete riguardano il sovraffollamento delle linee ad Alta Velocità, dove ogni giorno viaggiano 100 treni in più del 2017, e la saturazione dei principali nodi tra cui le stazioni di Roma, Milano, Napoli, Torino e Firenze.

Inoltre, fino al 2026, a contribuire ai disagi si aggiungono i cantieri del Pnrr, che quest’anno saranno 1.200, dei quali 500 di manutenzione e 700 di nuove opere. “Stiamo avviando un piano di riordino, dove non taglieremo nessun treno, ma i disagi saranno inevitabili, quindi preferiamo annunciarli”, ha aggiunto Donnarumma.

Il programma dei lavori

Ecco quindi tutti i lavori e le interruzioni di linea previsti soprattutto per la prossima estate. Si comincia il primo aprile con la chiusura per 90 giorni, fino al 30 giugno, della linea Battipaglia-Potenza. Dal 2 agosto al 31 agosto blocco totale della circolazione sul nodo di Genova, mentre dal 5 agosto al 12 settembre sarà bloccata la Roma-Napoli via Cassino. In tutti questi 3 casi il servizio sarà garantito da bus sostitutivi.

Nessuna chiusura, ma tanti rallentamenti, invece, dal 1° giugno al 28 settembre sulla linea Milano-Genova, dove i tempi di percorrenza si allungheranno anche di 1 ora. Dal 5 al 25 agosto, invece, sarà la volta della Milano-Venezia, con il viaggio che si allungherà di 90 minuti. Dall’11 al 17 agosto i lavori interesseranno la tratta Milano-Bologna con tempi di percorrenza più lunghi anche di 60 minuti. Infine, dall’11 al 22 agosto lavori sulla Roma-Firenze, durante i quali i tempi di viaggio aumenteranno di 40 minuti. Dal 1° aprile inizierà comunque una campagna di informazione per i clienti, con Qr code per verificare i bus alternativi e lo stato dei lavori.