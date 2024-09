Cambio della guardia al vertice di Carrani Tours, che dal prossimo primo ottobre vedrà Roberto Pannozzo subentrare a Chiara Gigliotti nel ruolo di ceo. Quest’ultima, dopo trent’anni all’interno della società controllata da Paolo Delfini, ci sarà un ruolo come consulente senior per lo sviluppo strategico.

Pannozzo vanta un’esperienza più che ventennale nel settore con incarichi di alto livello in Going2Italy del Gruppo Bluvacanze e precedentemente in Destination Italy e nella dmc di Alpitours World Jumbo Tours.

“Sostituire Chiara Gigliotti e affiancare Paolo Delfini è per me motivo di grande orgoglio. Sono sicuro che il talento presente in Carrani Tours, unito alla volontà di continuare a innovarsi ed essere leader del comparto, renderanno questa nuova sfida meravigliosa e stimolante”, è il commento del nuovo ceo.