Parla 80 lingue ed è in grado di dare informazioni turistiche su Roma e sulla storia dei suoi monumenti, ma anche dare indicazioni stradali, sui trasporti e sugli hotel migliori. Stiamo parlando di Julia, l’assistente virtuale di Roma basata sull’Intelligenza artificiale e lanciata dal sindaco Roberto Gualtieri. “Le differenze con gli altri chatbot - ha detto Gualtieri, come riporta Il Messaggero - sono tre: è gratis, viene continuamente aggiornata e soprattutto dà solo notizie certificate. Non prende le informazioni dal web, ma gliele diamo noi: non è una IA tuttologa, è una IA che sa di Roma, la prima al mondo applicata a una piattaforma dati autonoma”.

Le informazioni, come ha spiegato l’assessore al Turismo Alessandro Onorato, vengono infatti fornite e continuamente aggiornate dai vari operatori: per ora ci sono per esempio, tra gli altri, Camera di Commercio, Aeroporti di Roma, Gambero Rosso, Atac, Trenitalia, ma cresceranno via via nei mesi. “Il coinvolgimento dei vari stakeholder è un processo in corso - ha aggiunto Gualtieri -, ma abbiamo raggiunto una massa critica per partire”.

L’assistente virtuale servirà anche ai cittadini perché è in grado di indicare in tempo reale, ad esempio, qual è il pronto soccorso più vicino e dove c’è meno fila.