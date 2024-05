Ancora limitazioni per i bus turistici a Roma. L’Assemblea Capitolina ha approvato, su proposta della Commissione Pnrr, la delibera che cancella i parcheggi per i bus lungo le Mura Aureliane. I parcheggi verranno sostituiti con aree verdi e spazi per l’attività fisica, con un programma di riqualificazione urbana finanziato con 23 milioni di fondi Pnrr per quello che verrà chiamato Parco delle Mura.

Gli interventi, spiega Il Messaggero, prendono spunto da quanto fatto nel tratto del Parco di Porta Metronia con l’allargamento al massimo della fascia di superficie, spesso a prato, a ridosso delle mura, la piantumazione di alberi e la creazione di percorsi lastricati e per l’attività sportiva. Il regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus nella Ztl Bus prevede tre tipologie di sosta: sosta breve (max 15 minuti), sosta oraria (max 3 ore) e sosta lunga (max 24 ore). In particolare, due aree di sosta del piano hanno gli stalli collocati lungo il perimetro murario in viale di Porta Ardeatina e viale Pretoriano.