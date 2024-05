Roma d’estate piace agli Usa, l’analisi di Fipe

Roma è la meta estiva preferita per i turisti stranieri, soprattutto Usa, secondo l'ultimo rapporto Fipe Roma in collaborazione con Lybra Tech, che mostra picchi di visite nei primi weekend di luglio e nelle prime due settimane di agosto. Gli statunitensi sono la nazionalità predominante, seguiti da italiani e tedeschi, per la maggior parte famiglie.

Il turismo gastronomico e la valorizzazione dei prodotti locali sono strategie importanti per attrarre i viaggiatori. La lotta contro le false recensioni online è un altro tema cruciale.

Fipe Roma promuove una campagna contro questo fenomeno dannoso per il settore alimentare e i turisti. La qualità delle recensioni online è fondamentale per l'immagine e la reputazione dei locali, soprattutto a Roma con oltre 40 milioni di visitatori all'anno.